El mexicano ‘Canelo’ Álvarez noquea a Caleb Plant y se corona campeón indiscutible de los supermedianos

El boxeador mexicano es una máquina trituradora.

Saúl Canelo Álvarez cumplió con su cometido y logró unificar todos los títulos de la categoría de peso supermediano.

Ante el rival más complicado de los que había enfrentado en su camino por las 168 libras, supo ser paciente para conectar una combinación certera que llevó contra las cuerdas y derribó a Caleb Plant en los albores del asalto 11.

Con la victoria, Canelo se corona como primer campeón indiscutible.

El combate se celebró este sábado 6 de noviembre de 2021 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Canelo wins in the 11th round by KO pic.twitter.com/MDnKw0kI74

— DarrenRawDogTill (@raw_till) November 7, 2021