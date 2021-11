Palo en laSexta: Pedrerol ridiculiza y machaca en directo a Rufián con cortes descomunales

Ana Pastor tenía como invitados este miércoles 10 de noviembre en El Objetivo a dos catalanes de moda: Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito de Jugones en Atresmedia y a Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso. Pastor se ‘saltaba el guión’ y reunía en el plató a ambos, pese a que inicialmente no estaba previsto en la escaleta del programa.

Efectivamente, pese a que ambas entrevistas se realizaron por separado, los dos coincidieron durante unos minutos en el plató de laSexta y de esta forma explicaron a la presentadora y a los espectadores que no se conocían en persona. Como era de esperar, el tema inicial de la conversación era el fútbol. El periodista deportivo y el político hablaron de los equipos de sus amores: el diputado independentistas aseguraba que su equipo es Espanyol de Barcelona y Josep Pedrerol volvía a proclamar (algo que creen muy pocos) que su equipo es el F.C. Barcelona.

Inmediatamente después, comenzaron las hostilidades entre ambos. Pedrerol comenzaba sus reproches al diputado de ERC: «Yo soy del Barça, aunque nadie se lo crea, y Rufián, que es del Espanyol y político catalán, podría ayudar más al Espanyol en Cataluña, que se le ayuda muy poco. Así que colabore y lo demuestre», soltó el presentador antes de que el diputado respondiese que «lo fácil es ser del Barça«. «Lo fácil es decir que eres del Espanyol y no ayudar al Espanyol», lanzaba así su primer corte el periodista.

«El Espanyol me cae muy bien y le tengo un cariño especial, siempre he sentido que hay que ayudarles y por eso se lo pido», explicó el conductor de la tertulia deportiva de Mega. En ese momento, Ana Pastor le preguntaba a su compañero por qué no fichaba como colaborador a alguien del Espanyol como Rufián. «Él está en otra órbita, ¿no? Está en otro mundo», explicó Pedrerol al tiempo que Rufián aseguraba que, por él, encantado.

«Tenéis un jaleo allí que ni en el Congreso», dijo el líder de ERC, que no se esperaba otra pulla por parte de su acompañante. «Los que montas tú también son buenos. ¿Preparas mucho lo que montas ahí? ¿Quién te ayuda o qué guionista tienes allí para montar el show?», le preguntaba Pedrerol a Rufián, que respondía que «nadie».

«Ah, tú solo. ¡Qué curioso! Qué ingenio, ¿no?» , se sorprendía el catalán. «Esto no estaba preparado. ¿También ves los ‘chiringuitos’ de Rufián?», le preguntaba Pastor. «Él monta otros chiringuitos, de otro tipo. El Chiringuito es una realidad social. Está en una cafetería, en una charla de amigos y está en el Congreso. Al final es debatir y contrastar ideas, con educación», explicó Pedrerol antes de que fuera elogiado por el diputado, tal y como recoge Informalia.

«Lo he dicho antes, no sé si lo has oído. Creo que has creado una manera de explicar el deporte y eso es respetable», valoró el político. «A las doce de la noche la gente quiere dejar los problemas, pienso que es el momento de relajarse. Los políticos lo ponen muy complicado, cabrean al ciudadano y por eso tenemos que relajar a la gente», finiquitó Pedrerol antes de que la presentadora permitiese a Rufián marcharse.