Alfonso Ussía: «Desde que Pepa Bueno es la directora, a El País se le han colado varios zotes y paletos»

La obsesión de tirar contra Madrid ha sido su sentencia.

El periodista Alfonso Ussía (El Debate) carga de lo lindo este 12 de noviembre de 2021 contra el diario El País por esos artículos que solo tienen un fin, cargar las tintas para hacer ver lo mal que se vive en la región madrileña y más en concreto en su capital.

El detonante que provoca la encendida columna de Ussía se debe a la queja de una de las firmas de opinión en el rotativo de PRISA por un motivo tan nimio como el hecho de tener que reservar previamente en varios de los establecimientos de moda de la restauración capitalina.

Para el periodista de El Debate, el medio antaño dirigido por Juan Luis Cebrián ha ido degenerando con el paso de los años:

Sin embargo, Ussía entiende que desde que Pepa Bueno se hizo con la dirección del periódico, la situación no puede ser más dramática:

Ahora no. En la actualidad, y desde que la señora Bueno es su directora, se han colado zotes y paletos por todas las esquinas. Uno de ellos, para hacer méritos o cumpliendo consignas, ha escrito de Madrid, esa «ciudad hostil». No se trata de una hostilidad física, ni violenta, ni vociferante, ni anticívica. El tonto se queja de la hostilidad que coarta su libertad en los restaurantes y bares, que siempre están llenos, bulliciosos, alegres y con las cajas rebosadas de euros y papelines de tarjetas. Escribe así: «Es imposible salir a improvisar en esta ciudad. Madrid se ha convertido en un lugar hostil donde necesitas reservar no solo antes de salir de casa, sino con semanas de antelación. Se acabó salir de copas sin reserva. Cada vez es más difícil».

Agrega el periodista de El Debate que, aunque es verdad que ahora los locales están más llenos, se puede seguir saliendo a los restaurantes sin tener los problemas aducidos por el columnista de PRISA:

En Madrid he nacido, he vivido y he improvisado restaurantes y bares sin tener ninguna dificultad en sesenta años. Y lo sigo haciendo. Y es cierto que hay más restaurantes, bares, terrazas y consumidores que nunca. Pero eso no ha convertido a Madrid en una ciudad hostil, sino al revés. Madrid es la ciudad más viva, pujante y alegre de España. Y el paleto que ha escrito esa memez, un acomplejado. Tendrá que improvisar mejor, o largarse a improvisar a Barcelona, que allí es más sencillo encontrar mesa.