Marhuenda se cobra la cabeza de Zoé Valdés por un artículo contra Grande-Marlaska y Elisa Beni

Otra firma más que se quita de encima Francisco Marhuenda.

El director de La Razón, a través de su responsable de opinión, Alfredo Semprún, ha despachado a la escritora cubana Zoé Valdés con un simple correo electrónico en el que se le comunica el final de sus colaboraciones con el diario.

La propia literata hacía público su salida de las páginas del rotativo de Planeta y aseguraba que no se debía a otro motivo que un texto sobre Elisa Beni y Fernando Grande-Marlaska.

Valdés, sin duda alguna, precisaba que no gustó en las altas esferas de La Razón ese artículo y de ahí que se haya procedido a su decapitación laboral:

Alfonso Ussía, quien también fuera otra de las firmas insigne del periódico de Marhuenda por elevar el tono contra Pedro Sánchez y su Gobierno socialcomunista, denunciaba este nuevo despropósito del director:

Este es el texto en cuestión y que versa sobre el atroz crimen acaecido hace algunas semanas en La Rioja con el asesinato del pequeño Álex a manos de un depredador sexual:

Una señora que hace de comentarista en La Sexta (canal televisivo conocido en tono burlón como La Secta) me bloqueó en Twitter. Advertí que me había bloqueado porque esta «compañera» («compañera» son las vacas, decía mi abuela) defendió a un violador y a un criminal que violó a un niño de nueve años, argumentando que el pedófilo era sobre todo un «ser humano». Ahí fue que su nombre saltó entre mis seguidores con sus comentarios, entonces fui a ver de quién se trataba. Su nombre es Elisa Beni. No la conocía. Es más, no siento curiosidad ni interés por conocerla. No sé por qué me habrá bloqueado. Alguna verdad de las mías que a ella le molestó habré expresado en las redes sociales en contra de alguna mentira de las del gobierno de Pedro Sánchez y, por esa razón, decidió bloquearme. Una menos, qué más da.