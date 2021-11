Desde Ussía hasta Tertsch: Acorralan a ‘La Razón’ por el despido de la “incansable” Zoé Valdés

Duras críticas contra ‘La Razón’ por la cobarde expulsión de Zoé Valdés.

La polémica radica en la decisión del director de ‘La Razón’, quien a través de su responsable de opinión, Alfredo Semprún, pespachó a la escritora cubana con un simple correo electrónico en el que se le comunica el final de sus colaboraciones con el diario.

La propia literata hacía público su salida de las páginas del rotativo de Planeta y aseguraba que no se debía a otro motivo que un texto sobre Elisa Beni y Fernando Grande-Marlaska.

Una polémica que ha llevado a grandes muestras de respaldo a Zoé Valdés.

Uno de los primeros fue Alfonso Ussía, quien también fuera otra de las firmas insigne del periódico de Marhuenda por elevar el tono contra Pedro Sánchez y su Gobierno socialcomunista, denunciaba este nuevo despropósito del director:

“Zoé Valdés, luchadora incansable contra el comunismo castrista, exiliada en España, expulsada de ‘La Razón’ por escribir un artículo contra Marlaska y Elisa Beni, la estrella de ‘La Sexta’”.

Sin embargo, no fue el único. El eurodiputado Hermann Tertsch también ha querido mostrar su respaldo a la escritora cubana a través de las redes sociales:

El historiador y periodista César Vidal Manzanares no se ha querido quedar atrás y aprovechó para mandar un duro mensaje contra ‘La Razón’:

“Me entero de que han echado a Zoe Valdes de ‘La Razón’. No te aflijas, Zoe. Así no tendrás cerca a imputados por la justicia como Fernández Díaz ni estarás en una empresa que da premios tan honrados como el Planeta”.

Me entero de que han echado a Zoe Valdes de La Razón. No te aflijas, Zoe. Así no tendrás cerca a imputados por la justicia como Fernández Diaz ni estarás en una empresa que da premios tan honrados como el Planeta

— César Vidal (@esCesarVidal) November 19, 2021