Mariló Montero confiesa que tiene el corazón «como una patata frita»

Mariló Montero ha sido uno de los rostros conocidos que no se han querido perder la entrega de los premios taurinos de la Peña Meninas de España. Un acto en el que coincidió con la Infanta Elena y en el que la periodista, tan espontánea como siempre, confesó que vuelve a estar enamorada y descartó que su hija, Rocío Crusset, la convierta por el momento en abuela.

En una etapa profesional de lo más activa en la que compagina colaboraciones en diferentes medios de comunicación, la exmujer de Carlos Herrera confiesa que no echa de menos tener su propio programa – después de presentar recientemente los informativos de Canal Sur – pero no niega que es algo que le gustaría retomar.

«Muy orgullosa» de la impresionante carrera como modelo de Rocío en Nueva York y asegurando que no la echa de menos gracias a las nuevas tecnologías, Mariló no se plantea por el momento que su hija, de 27 años, pase por el altar con Maggio Cipriani – de quien confiesa que es «encantador» – ni que la conviertan próximamente en abuela primeriza: «Calla calla, anda anda, qué dices», ha exclamado entre risas, dejando claro que por el momento no se ve con un nieto.

Igual de orgullosa que de Rocío, Mariló se ha pronunciado sobre la carrera periodística de su otro hijo, Alberto, está triunfando en la radio de la mano de su padre, Carlos Herrera.

«Está trabajando con mucha humildad, está aprendiendo mucho, le queda mucho como él dice y está creciendo también en la radio, tiene sus empresas, lleva los negocios de la familia y está disfrutando», nos ha contado feliz con las respectivas carreras de sus dos hijos.

¿Cómo está el corazón de Mariló Monteró? ¡Ella misma resuelve la duda tirando de sentido del humor y dejando en el aire si está nuevamente enamorada!.

«Ais cariño, ¿tú me ves a mí con problemas emocionales? estoy divinamente. Mi corazón está como una patata frita, que es como mejor tiene que palpitar. Ya tengo mi vida hecha, mi vida resuelta», ha confesado, cantando por José Luis Perales y añadiendo con una sonrisa misteriosa una frase que lo dice todo por sí sola: «Estoy feliz, enamorada y de la vida». ¡No te pierdas el momentazo!