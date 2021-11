EXCLUSIVA | Miguel Bernad: “El juez Pedraz caerá por prevaricador como Garzón o algo peor”

El secretario general de Manos Limpias ha concedido una entrevista en exclusiva a Periodista Digital para detallar, y aclararnos, su situación legal y contarnos de primera mano cómo ha sido su estancia en la cárcel.

La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a ocho años de cárcel al presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, y a cuatro años al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, por extorsionar a entidades bancarias y empresas para que les pagasen a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra.

El tribunal de la Sala de lo Penal (Sección Cuarta) ha impuesto a Pineda cinco años de prisión por un delito continuado de extorsión y otros tres años por estafa, mientras que a Bernard lo ha condenado a tres años por un delito de extorsión en grado de cooperación necesaria y a otro año por el mismo delito en grado de tentativa.

La Fiscalía, empero, había solicitado para Pineda más de 118 años de cárcel y más de 24 años para Bernad. Hubo una reducción muy considerable de la pena pedida.

Preguntado por esto, el secretario General de Manos Limpias nos relata:

Se nos acusa de pertenecer o ser lideres de una organización criminal, dedicada a la extorsión de bancos, de grandes empresas y extorsión a la infanta y el 16 de abril del 2016, dos coches de policía me detienen

El juez Pedraz es el encargado de declararle prisión preventiva sin fianza. Y Bernad no duda en considerarlo un prevaricador:

El juez Pedraz me declara prisión preventiva sin fianza, alegando prevaricadoramente que tenia cuentas corrientes en Estados Unidos, Colombia, Venezuela y ya en todo el mundo…

En este sentido, nos insiste en que:

Me tuvieron 10 meses en prisión y no tuvo más remedio que decretar mi salida, con una comparecencia semanal a voz alta en la Audiencia Nacional y una fianza de 50.000€; una estancia en la cárcel de Navalcarnero, donde sufrí una serie de vejaciones, que se encuentra en manos de la justicia Europea

En la entrevista concedida, también nos adelantó la llegada del ‘nuevo amanecer’ de Manos Limpias:

Estamos haciendo una reestructuración a nivel nacional de Manos Limpias, casualmente para el puesto de comunicación la mejor que mejor perfil reunía era Paula Arenas y resultó ser la ex mujer del juez Pedraz, no sabíamos nada sino no la hubiéramos contratado porque es perjudicial