Alfonso Rojo: “La cogorza de Elorza, la vileza del PSOE y el camaleonismo de Marlaska”

No es sencillo hacer el ranking y decidir que político es más ruin o miserable, pero creo que ha quedado claro estos días que en Odón Elorza cristalizan a la perfección el sectarismo, la hipocresía y la falta de escrúpulos que caracterizan desde hace años a la izquierda española.

Lo peor, no obstante, no es que un histérico como Elorza desbarre desde la tribuna del Congreso clamando contra fantasmas franquistas, mientras sus socios bilduetarras, los que no se pierden ni uno de los homenajes a los terroristas que salen de la cárcel, le miraban divertidos desde los escaños.

Lo peor es el aplauso atronador, entusiasta y unánime de la bancada socialista, que, con el ministro Bolaños a la cabeza, se puso en pie para jalear la nauseabunda arenga del desquiciado Elorza.

En descargo de quien fuera alcalde socialista de San Sebastián durante veinte años, lo único que se puede alegar es que tiene pocas luces y anda mal de los nervios.

Excusa que no es aplicable al camaleónico personaje que nos ocupa hoy, víspera de la gran manifestación de policías, guardias civiles y ciudadanos contra la Ley de Inseguridad de Sánchez.

Ya habrán adivinado que me refiero al ministro Marlaska, quien el pasado 12 de noviembre recogió un premio por su preocupación por los presos.

Como suena. El antiguo juez y ahora ministro del Interior de Sánchez, no es galardonado por su labor a favor de las Fuerzas de Seguridad o por su cercanía a las víctimas del terrorismo, sino por sus desvelos y los de sus subordinados con los maleantes enchironados.

El premio, concedido por el Colegio de Abogados de Madrid a Instituciones Penitenciarias, fue otorgado y aceptado trece días después de que un criminal reincidente, pederasta feroz, fuera arrestado por la Guardia Civil por asesinar a Alejandro, un niño de 9 años que jugaba con sus amigos en un parque de Lardero.

Sobra decir que el miserable había salido de prisión contra el criterio de los profesionales y que Interior ni se molestó en informar o montar vigilancias.

Recordar esto viene al pelo, porque este sábado, 27 de noviembre de 2021, a las 11,30 de la mañana y en la Puerta del Sol de Madrid, comienza la gran manifestación de policías, guardias civiles, agentes del orden de todo tipo y ciudadanos de bien contra la desquiciada ley que Marlaska, Sánchez y compinches pretenden ahora sacar adelante.

Nosotros vamos a estar allí como un clavo y estamos seguros de que muchos de ustedes, también.