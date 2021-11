«Al chiringuito de Igualdad de Montero no le llega el dinero para pagar a tanto enchufado»

Seguramente que lo que os voy a contar a continuación no lo hayan escuchado en prácticamente ningún medio de comunicación y son datos verdaderamente alarmantes que ponen de manifiesto lo que es el socialismo-comunismo, pero no el de la actualidad, sino lo que lo históricamente viene siendo esta ideología: un negocio muy rentable para las élites del Gobierno, lo que era la Nomenklatura en la extinta Unión Soviética, y también para su entorno, basado en el sometimiento de la población para poder controlarla social, política y económicamente, pues lo exige el exacerbado control estatal que demanda el comunismo; basado, además, en la destrucción de las instituciones y su sometimiento (ustedes lo saben, cada vez que socialistas-comunistas llegan al poder, y esto no falla, tratan de controlar el Poder Judicial y de modificar las leyes, también la Ley Fundamental -la Constitución-, para amoldarlas a sus intereses) y, en fin, una ideología basada en el empobrecimiento tanto económico como educativo de la ciudadanía. Y en esas estamos en España con Pedro Sánchez.

La inflación, el precio de la luz, la deuda y el déficit, el control del Poder Judicial, la insultante Ley de Seguridad Ciudadana, recuerden también el ‘Gran Hermano’, trayendo a colación a George Orwell, que quieren implantar con la Ley de Seguridad Nacional, el control de los medios de comunicación vía subvenciones, el paro juvenil, somos el país de la Eurozona con mayor ‘índice de miseria’, qué decir del que los alumnos puedan pasar de curso con asignaturas suspensas, ¡o llegar a la universidad sin haber aprobado todas! Y un largo etcétera, que ustedes conocen y padecen a diario.