Mariano Rajoy da un zasca antológico a Yolanda Díaz y de paso sacude al ‘chisgarabís’ Sánchez

Tiene retranca Mariano Rajoy. De siempre. La tenía el gallego cuando era presidente del Gobierno de España y nos alegro la tarde en alguna de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados y dedicado a lo suyo.

El jueves, 2 de diciembre de 2021, visitó el programa ‘El Hormiguero’, para presentar su último libro y aprovecho, como quién no quiere para sacudirle un zasca antológico a la comunista Yolanda Díaz y de paso atizar al ‘chisgarabís’ Pedro Sánchez.

Después de varios años alejado del mundo de la política, el que fuera presidente del Gobierno ha publicado Política para adultos, en el que habla sobre la profunda transformación política en España desde la irrupción hace ya diez años del 15-M y sobre los populismos en distintos países que han llegado para quedarse como el de Donald Trump en Estados Unidos o el Brexit en Reino Unido.

Aprovechando el título del libro, Pablo Motos, que no deja pasar una, recuperó las últimas declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz:

La respuesta de Rajoy fue tan simple como clara, rematando con la idea de que el Gobierno PSOE-Podemos es una banda de ‘chisgarabís’.

«Es un caso claro de política infantil»

«Estar en un Gobierno y decir que tú ya sabías un mes antes que estaba esto de la COVID-19 y que entregaste unos papeles y tal… Si tú lo sabías, y no te hacían caso, lo procedente es que dimitieras porque si no, ¿Qué hacías ahí con un tema de estas características? Este Gobierno no se caracteriza por hacer demasiada política para adultos. Es mucho chisgarabís».