«La comunista Yolanda Díaz se ‘convierte’ al catolicismo ante el Papa para horror de Sánchez»

Llevamos en la portada de Periodista Digital la carta que han escrito al mundo los padres del niño de 5 años, acosado por la caterva de nazis que marca el ritmo y el tono de la política y la vida en Cataluña.

Y de toda la misiva, redactada parcialmente en catalán y con el título en inglés de una mítica canción de Bob Marley -‘Stand up for your rights’-, hay una frase que quiero destacar.

Es esa en que la familia, cuya casa proponen apedrear los acomodados líderes del independentismo catalán dice:

“Os agradecemos los gestos, pero os queremos pedir un poquito más, los que nos decís en privado hacerlo público también. Nadie quiere ser héroe, desde luego nosotros tampoco, queremos ser padres, pero para que nuestra sociedad sea libre debemos vencer ese espiral de silencio que nosotros mismos creamos”.

En Cataluña, como nos puede pasar en otras regiones, hemos llegado a este esperpento porque los melindrosos Gobiernos centrales de turno, la tibia la RAE, los llamados intelectuales y el aborregado periodismo patrio han tenido siempre miedo a entrar en la batalla.

Se ha perdido por incomparecencia, por falta de valor y de voluntad. La diferencia sustancial entre el español y otras lenguas de España es que el español es la lengua oficial de todo el Estado, la lengua que nos permite a todos participar e intervenir en los asuntos públicos.

Por eso tiene un artículo propio en la Constitución, el 3.1, que dice así: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.