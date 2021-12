“Nuevo escándalo de Pedro Sánchez: regaló 701.000€ a la empresa asociada al negocio de sus padres”

Más información

Este 15 de diciembre se ha conocido que El Ejecutivo socialcomunista de Pedro Sánchez ha subvencionado con 700.000 euros en 15 meses a la empresa Industrias Plásticas Playbol S.L., mercantil dedicada a la fabricación de plásticos que, en junio de 2018, -justo cuando el PSOE alcanza el Gobierno- se hizo con Playbol SA, cuyo administrador único y apoderados siguen siendo -pese al aparente traspaso del negocio- Pedro Sánchez Fernández y Magdalena Pérez-Castejón, padres del presidente del Gobierno, que cobran de la sociedad subvencionada una cantidad mensual por la cesión.

Es más, ambas empresas comparten la misma línea telefónica, dato que revela la existencia de una vinculación en el tiempo que confirman los trabajadores de Industrias Plásticas Playbol SL. cuando aseguran a Alejandro Entrambasaguas, el periodista que publicó la exclusiva, que ambas forman parte de un mismo grupo empresarial porque «somos los mismos».

No hay día que el Gobierno Sánchez no de vergüenza ajena. Bien sea por su nefasta gestión económica, el IPC -la inflación- ha vuelto a subir hasta el 5,5%, hace 29 años que el IPC no alcanzaba este porcentaje, y lo llaman el ‘impuesto de los pobres’ porque ustedes, y yo mismo, pagaremos mucho más por todo pero ganaremos lo mismo. La vida nos cuesta más.

A esto súmenle el desempleo, somos el país de la eurozona con más desempleo, y que España es un país rezagado: es el que más lento está saliendo de la crisis, por tanto, recuperándose. Pero no solo la economía, el Gobierno de PSOE-Podemos no para de atentar contra nuestros derechos, libertades, convivencia y unidad. Que son los pilares básicos y fundamentales de nuestra democracia y Constitución. Pedro Sánchez dejó desprotegido a un niño de tan solo 5 años y a toda su familia que simple y llanamente pedían que se cumpliese la Ley. Nada más que eso. Que se cumpliese ese 25% de clases en español que exige la Ley, que ya tiene narices que solamente se exija en España un 25% de clases en español.

