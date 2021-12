Clave Editorial: “CCOO y UGT se manifiestan contra el niño de Canet mientras aplauden la inútil gestión de Sánchez”

La Navidad ya está a la vuelta de la esquina y aunque desde el Gobierno Sánchez no tengan ni idea qué acontecimiento religioso-cristiano se celebra en esta época, porque para estos ignorantes compulsivos son meras fiestas, eso sí, no olvidan una celebración musulmana porque eso es muy progre, pero sea como sea a todos nos gusta comer buen marisco, unas buenas ‘gambitas’. También a los de PSOE, Podemos, separatistas, etarras y, por supuesto, a los ‘comegambas’ mayores del Reino: UGT y CCOO. Y ojalá fuera solo marisco.

Fiestas privadas, ferias, regalos, aperitivos, cenas gourmet, vinos caros, relojes de miles de euros, viajes por todo lo alto, intrigas, poder… todo esto, y muchas más, le fascinaba a la anterior cúpula de UGT Andalucía en el contexto del fraude de 40,7 millones en subvenciones. Y todo lo que nunca llegaremos a saber. Fíjense que los sindicatos ya no sobreviven a base de la cuota de sus pobres afiliados engañados, que cada vez que dejan parte de su salario para que éstos sindicalistas puedan vivir del cuento se les cambia el rostro y aparece en ellos una cara de oveja; los sindicatos hoy día sobreviven, y muy bien, gracias a las subvenciones que reciben del Gobierno. Y creo que no estoy descubriendo el Mediterráneo.

Cualquiera que tenga dos dedos de frente se puede preguntar por qué estos sindicatos de clase tan comprometidos con los más humildes no se han ni tan siquiera planteado la remota posibilidad de convocar manifestaciones día sí y día también, además de en los festivos y en las fiestas de guardar, como le hacían a Mariano Rajoy, contra la nefasta, inútil y, a todas luces, desastrosa gestión social y económica de Pedro Sánchez.

Somos el país no solo de la Eurozona, sino también de la OCDE, con un mayor desempleo, ya ni os hablo del desempleo juvenil; la factura de la luz marcará mañana, 19 de diciembre, otro súper máximo histórico; para pagar el gas en pleno invierno muchos tendrán que vender antes uno de sus riñones; el crecimiento económico que tanto predica Sánchez y en base al cual fraguó los Presupuestos Generales del 2022 se lo han tirado abajo casi 30 organismos tanto nacionales como internacionales, el último fue el banco de España esta misma semana. Ya no se cree las previsiones de Sánchez ni su mujer. Y ya mejor no hablamos de la puñetera inflación que ustedes, yo mismo, padecemos a diario. Y, mientras tanto, ¿dónde están los sindicatos? ¿Dónde estáis los ‘comegambas’ de UGT y CCOO?