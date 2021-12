«Caso Playbol: Pedro Sánchez y sus socios siguen callados ante el ‘escandalazo’ del negocio de sus padres»

Alfonso Rojo: “Eso de que el pueblo nunca se equivoca, es una memez”

No hace ni dos meses que se montó una escandalera en el gallinero progre, cuando el genial Mario Vargas Llosa afirmó que lo importante no es votar, sino votar bien, porque los países que no lo hacen pagan un alto precio por ello.

Como no podía ser de otra manera, desde LaSexta, La Cadena SER, El País, el PSOE y Podemos, salieron en tromba contra nuestro Premio Nobel, afirmando solemnes que el pueblo nunca se equivoca.

Yo me pregunto si no hubiera sido mejor para ellos y para el mundo que los alemanes no hubieran votado masivamente a favor de Hitler en 1932 o que los venezolanos lo no lo hubieran hecho por Hugo Chávez en 1998.

Claro que la ciudadanía puede fallar ante las urnas y estrepitosamente, y que después le sale caro.

Aquí tenemos claros ejemplos. Qué les pregunten a los barceloneses por Ada Colau o a muchos vascos, los que no están moralmente enfermos, por todos esos ayuntamientos donde mandan los proetarras de Bildu.

Tenemos al vago Alberto Garzón prohibiendo la chuleta y jugando a las muñecas desde el Ministerio de Consumo y a la inepta Irene Montero gastando a manos llenas en chorradas, porque hubo muchos españoles que en los comicios optaron por Podemos o por el PSOE.

En cualquier caso y pensando en próximas citas, tengan todos muy presente que lo que se vota se disfruta o se padece y que como repita Sánchez, este país llamado España, donde antes se podía estudiar en español en todas las regiones y si se metían unos okupas en tu casa los echaba a guantazos la Guardia Civil en lugar de protegerlos, se va por el desagüe.