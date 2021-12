Cynthia Díaz Nobile: “Por mucho que Igualdad no sirva, no puedes poner a una cajera de ministra”

Cynthia Díaz Nobile es periodista en OkDiario. Anteriormente trabajó en Trece TV, Popular Televisión y Onda Cero.

En ‘La Segunda Dosis’, el nuevo programa que lanza Alfonso Rojo a través el canal de Youtube de Periodista Digital, comenta la actualidad política junto a Hugo Pereira.

Y es que el Banco de España (BCE) reducirá un 60% sus compras de deuda pública de España y empuja al Gobierno a sanear las cuentas.

La economía en España está creciendo muy por debajo de la media de los países de nuestro entorno, con una inflación desorbitada, y la luz y el gas en máximos históricos.

«Si estuviera la derecha gobernando las calles estarían ardiendo con esta situación. Tenemos al Ministro de Consumo organizando huelgas de juguetes y mamandurrias y haciendo el paripé. El problema es que tenemos a mucha gente en el ejecutivo, muchos ministros que no valen. Tú no puedes poner a una cajera como ministra, por mucho que el ministerio nos parezca que sirve más o qué sirve menos, pero al final no puedes poner al mando a la gestión de las cuentas públicas a alguien que no han tenido preparación, ni experiencia y no tiene formación, habiendo gente muy válida.»