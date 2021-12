Almudena Negro (PP) denuncia el acoso sufrido en redes: “Me han amenazado de muerte”

Durante estos días ha sufrido amenazas e insultos.

La diputada del PP en la Comunidad de Madrid y vicesecretaria de comunicación del partido en la región, Almudena Negro, ha tenido que denunciar el acoso que ha recibido en redes sociales después de que pidiera en el pleno que la población se vacune.

En ‘La Segunda Dosis’, el programa que lanza diariamente Alfonso Rojo a través del canal de Youtube de Periodista Digital, la popular ha agradecido a los medios y partidos políticos que han mostrado su apoyo ante este terrible cacería que ha padecido durante días.

Tal y como explica este 20 de diciembre de 2021, el anterior jueves defendió en el pleno una iniciativa en la que hablaba de lo importante que es concienciar, “no obligar”, de la necesidad de inyectarse esa tercera dosis y de tener a los niños vacunados.

Fue a partir cuando empezaron a llegar insultos, descalificaciones y, lo peor, amenazas de muerte.

“Yo lo que he hecho es ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil, presenté la denuncia correspondiente. Espero que los trinquen. Lo que creo es que hay que poner de una vez, por un lado, coto a las amenazas y a los insultos en Twitter, que es la red social donde he sufrido este acoso. Porque todos estos señores que me han amenazado de muerte, los reporté a Twitter y no tengo ninguna noticia de la red social y esta gente sigue con sus cuentas abiertas”.

“Hay otros a los que les cierran las cuentas, que Twitter deje de hablar de transparencia cuando es absolutamente falso y de lo que está sirviendo es de coladero para movimiento violentos. Hablo de movimientos organizados que luego, además, pretenden hacer negocio. A esta gente hay que pararles los pies de inmediato y están haciendo un daño tremendo a la sociedad en estos momentos”.