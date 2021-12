Benjamín López: “Sánchez está absolutamente perdido, va dando palos de ciego”

Benjamín López es periodista y analista político.

Este 20 de diciembre de 2021, en ‘La Segunda Dosis’, el programa que dirige Alfonso Rojo a diario a través del canal de Youtube de Periodista Digital, desgrana la actualidad política y económica del momento.

Según el sondeo de GAD3 para ABC, el PP ganaría las Generales y conseguiría la mayoría absoluta con el apoyo de VOX.

Cree Benjamín que en base a esta estimación, el líder de la oposición, Pablo Casado, debe tener un actitud activa “porque los ciudadanos tienen muchas demandas que satisfacer” y la oposición debería dar una alternativa, “es posible que le baste por esperar pero es arriesgado también”.

“Hay una cosa clara, si el Partido Popular va a querer gobernar lo va a tener que hacer con VOX. No me parece mala noticia, creo que ambos partidos tienen muchas cosas iguales y que deberían ver más la necesidad de echar a Sánchez que sus guerras internas o sus parcelas de poder”.

Por el lado contrario, los sondeos electorales evidencian el desgaste del Gobierno PSOE-Podemos.

Valora Benjamín que dichos resultados se deben a que la acción del Ejecutivo es pésima, “a pesar de tener a una buena parte de los medios de comunicación a su favor, por no decir todos”.

“Sánchez va cayendo en las encuestas de forma inaudible, porque la propaganda llega en un momento dado que ya no alcanza. Es un Gobierno que está absolutamente perdido y no quiere asumir responsabilidades, no sabe qué hacer, va dando palos de ciego, la propaganda no le alcanza y el debilitamiento es tremendo. Está absolutamente perdido y desorientado, intenta vivir de la propaganda, pero es complicado porque los ciudadanos no son tontos”.