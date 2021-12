Pablo Motos ‘hiela’ Antena 3 con una dura confesión sobre el covid y ataca a Pedro Sánchez

El presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, ha comenzado la semana mandando un serio mensaje a la audiencia de Antena 3, que ha tenido como protagonista el coronavirus. En este sentido, el comunicador de Atresmedia ha repasado la situación actual que vive nuestro país, y también ha desvelado cómo ha afectado la pandemia a su programa.

«Os quiero decir como me siento por si os sirve de guía en esta situación donde las noticias son confusas. Estoy en contacto con mucha gente y tengo buena información», explicaba el presentador, tal y como explica COPE y les cuenta Periodista Digital.

También ha comentado que tiene la sensación de que estamos ante la peor ola de la pandemia, y que tarde o temprano va a alcanzar a casi todos: «Esta es la peor ola de la covid de todas en cuanto a contagios y nos va a alcanzar a casi todos».

Además, ha desvelado que en su entorno se están dando muchos casos en las últimas jornadas: «Os cuento cosas personales, la gente de mi entorno está cayendo como ratas, tengo un montón de amigos famosos que lo han pillado en los últimos cuatro días».

En cuanto a su programa, Motos ha señalado que esta semana dos de sus invitados se han contagiado, y, por tanto, tendrán que hacer la entrevista por videollamada: «Dos de los invitados de esta semana tendrán que hacer la entrevista por videollamada porque se han contagiado».

Afecta a su programa y a su vida personal

En los últimos meses, Pablo Motos ha explicado en más de una ocasión que el equipo de su programa se enfrenta a pruebas rutinarias para controlar si hay positivos entre la plantilla. En este sentido, el comunicador valenciano ha señalado que este mismo lunes han dado positivo ocho personas: «En el equipo del programa llevábamos meses sin dar un positivo, y nosotros hacemos test a todo el mundo y a todos los invitados cada semana. Pues esta mañana han caído ocho»

«Tenía previsto ir a París y lo he anulado. A mi familia le he dicho que no vengan en Nochebuena. Lo cuento por si os sirve de referencia para situaros en qué momento estamos», ha señalado el presentador, que ha decidido poner también un freno a su vida personal ante el aumento de la incidencia.

Mensaje a Pedro Sánchez

Pero no solo de consejos y recomendaciones ha ido el discurso de Pablo Motos, también ha tenido un mensaje para Pedro Sánchez, que se reunirá el miércoles con los presidentes autonómicos: «Esto es lo que está pasando hoy y nuestro presidente se va a reunir pasado mañana, sin prisa, con los presidentes autonómicos a ver si llegan a una estrategia común para que no les penalice a ninguno de ellos individualmente y políticamente para no perder en las encuestas».

Lo que os quiero decir es que no esperéis a que nos salven ellos, esto es una emergencia hoy y la semana que viene no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar», ha concluido.