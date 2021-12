Sentencian públicamente a Monedero al revelar su sucio trato a Ana Rosa Quintana

Roast Battle España contó este domingo 19 de diciembre con dos contendientes inesperados para la audiencia. El programa de Comedy Central enfrentó en uno de sus combates de monólogos a Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, contra Celia Villalobos, diputada, exalcaldesa de Málaga y exministra del PP con José María Aznar, ambos habituales en programas políticos.

No es la primera vez que la política se cuela en el formato. Pablo Echenique ya se pasó por la primera temporada. Sin embargo, el alcance mediático de estas dos figuras en las antípodas del espectro ideológico en España, aunque ya retiradas de la política activa, es alto. Todo sea por mostrar a una y a otro riéndose mientras se intercambian pullas aceradas. Esa es una de las máximas de las Roast Battle, precisamente: utilizar a figuras reconocibles y con cierta relación entre sí para aprovecharse del conocimiento del contrario al proponer chistes.

En este caso, las chanzas se refirieron a hechos bien reconocibles dentro de la crónica política reciente: «Te he visto rapear, ¿y sabes qué te digo? Que no lo puedes hacer peor. Hubiera preferido que Valtònyc estuviera en la calle y tú condenado en la cárcel. Por lo menos no te aguantábamos», espetaba Villalobos aludiendo por igual de las rimas que el politólogo recitó en programas de televisión en el pasado con la condena que pesa contra el rapero balear, prófugo en Bélgica, a tres años y medio de cárcel por injurias, enaltecimiento del terrorismo y amenazas de muerte.

«Qué fijación tenéis en el PP por meterme en la cárcel», comenzaba su turno el politólogo. «Estudiaste derecho, pero no terminaste la carrera. Al contario que Cifuentes y Casado, que esos no estudiaron pero sí la terminaron», una pulla relativa tanto a las dudas en torno a la licenciatura de Derecho del actual líder del PP como al caso Máster de la expresidente madrileña, tal y como cuenta Vertele y recogemos en Periodista Digital.

«A mí no me gustaba eso de las eléctricas, me daba como calambre», añadía Villalobos, antes de llamar «vendemotos» a Monedero, que contraatacaba: «Tú sí que tienes una vida edificante. Como edificante es la historia del parlamentarismo Churchill diciendo aquello del «sangre, sudor y lágrimas», y tú jugando al Candy Crush en el Congreso».

Tras el primer enfrentamiento, continuaron los golpes: «Anda que llamarte Monedero y formar parte de supuestamente el partido más rojo que las candelas…», comenta ella. «Pues anda que llamarte Villa-Lobos y encargarte de las pensiones… ¿Qué pasa, dando sustitos a los abuelos?».

Pero el momento de la noche llegaba con un palo que le soltaba, inesperado, Celia Villalobos al ideólogo de Podemos: «Solo has conseguido que te echara Ana Rosa de su programa«.

Sin asimilar el golpe, Monedero respondía yéndose por los cerros de Úbeda: «¿No te querrás venir al proyecto con mi amiga Yolanda Díaz?». «Pues podíamos incluso hablarlo», decía riendo.