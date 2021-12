Fran Simón: “La gente no es consciente del problema económico que se nos viene encima”

Termina este 2021 con unos datos catastróficos para la economía española.

La inflación disparada y la luz en máximos históricos mientras el Gobierno de Pedro Sánchez repite como un papagayo que los datos son fabulosos. Unas cifras que ni ellos mismos se creen.

En ‘La Segunda Dosis’, el economista y asesor financiero, Fran Simón, analiza la delicada situación económica del país al cierre del 2021 y alerta que «la gente no es consciente del problema que se nos viene encima».

Y el experto lanza una durísima previsión de cara al 2022.

“El año que viene se presenta bastante duro en términos económicos. No me canso de decir que no digan nunca que no hay un medio de comunicación o un economista que no ha advertido a la gente de que ahorre. Lo que ahora entendemos como una fiesta, la inflación va a seguir disparada. Esto quiere decir que los precios van a seguir disparados, sobre todo el de la comida, el precio de la luz, se va a disparar el gas”.