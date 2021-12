«Pedro Sánchez consigue poner a todos en su contra: ni Elisa Beni ni Esther Palomera se tragan sus tonterías»

Más información

Pedro Sánchez ha conseguido lo que ningún otro Presidente consiguió, además de conseguir, con mucho ahínco, llevar a España a la cola del desempleo de la OCDE (no sólo el juvenil, el general también), hacer que la factura de la luz se dispare un 500%; que para pagar el gas en pleno invierno haya que vender antes ya no un riñón sino un pulmón -que te dan más dinero por él-; hacer que el impuesto de los pobres, la inflación, esté igualmente en máximos históricos y que, consecuentemente, seamos más pobres y esto lo notamos en nuestros bolsillos día tras día; también elevar al Cielo la deuda, que supera el brutal 120% del PIB, y, también, no podría faltar, el déficit; y si hablamos en términos políticos, también Pedro Sánchez, consiguió muchos hitos: hacer que sus socios los supremacistas catalanes no tengan ningún pudor, se sientan complemente impunes, para acosar, amenazar y apedrear a un crío de 5 años y a toda su familia; consiguió también indultar a aquellos que han sido condenados por un delito de sedición, por tratar de acabar de forma explícita, pública y usando recursos de todos con la unidad de España y su convivencia. Trataron de dinamitar nuestro país. Pues los han indultado. Intentaron también indultar a Juana Rivas, una secuestradora de hijos que, según el juez, silenció y permitió los abusos sexuales a sus hijos. Y qué decir de su socio principal, el socio que se llevó más millones en enmiendas a los presupuestos del año 2022, me refiero a Bildu, al partido del exlíder de ETA, Otegi; me refiero a ese Bildu que es ETA y ETA es Bildu que está coaligado con Sortu y que en su dirección está David Pla, el último gran jefe de ETA, uno de los que salía encapuchado en comunicados de la banda terrorista en 2011. ETA está más viva que nunca gracias a su inmenso poder otorgado por Sánchez.