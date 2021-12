Rosa Díez: “Sánchez es un peligro para la seguridad nacional, gobierna como un tirano”

Rosa Díez es uno de esos personajes de la esfera política cuya cuenta de Twitter es una lectura obligada cada mañana.

Desde su perfil, la cofundadora de Unión, Progreso y Democracia, le atiza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En ‘La Segunda Dosis’, el programa que dirige a diario Alfonso Rojo a través del canal de Youtube de Periodista Digital, señala que el Ejecutivo es “inútil” y que no hay nada más peligroso que un incompetente con poder. Añadido a la soberbia y la prepotencia que tiene Sánchez que se siente por encima de los demás.

Y afirma que el presidente pone en riesgo la convivencia entre españoles, además está poniendo en riesgo la cohesión, la libertad, igualdad y nuestra capacidad como país.

Un rasgo de la psicopatía -indica Díez- es la ausencia absoluta de empatía por los demás, “Sánchez cree que las leyes humanas no le pueden someter, no tiene empatía y rompe todas las líneas rojas”.

No obstante, dentro del mundo periodístico e incluso muchos españoles siguen creyendo que hay un alma democrática dentro del PSOE, pero está “enterrada”.

“La impunidad por sus hechos es clave. Sánchez ha decidido unir su destino a los enemigos jurados de la democracia, es una decisión previa. Decidió elegir esos socios porque no tiene vergüenza, escrúpulos, no tiene ningún sentido de estado, no aprecia la democracia, quiere gobernar como un tirano. Esas decisiones no le cuestan votos”.