Meghan Markle: el ‘Mail on Sunday’ obligado a ‘disculparse’ en portada y a pagar una suma millonaria

Meghan Markle, el príncipe Harry y las disculpas del Mail on Sunday.

Palo a la prensa y de los que duelen, porque además de apoquinar una millonada -cuya cantidad exacta no ha sido revelada-, van a tener que estar toda una semana pidiendo perdón desde la portada.

Meghan Markle recibió este 26 de diciembre de 2021 una disculpa pública después de ganar una prolongada batalla judicial contra el diario Mail on Sunday.

El rotativo, que vende la friolera de 800.000 ejemplares cada domingo, imprimió un mea culpa en primera plana sobre la duquesa de Sussex, de 40 años, según lo exigido por la Justicia de Reino Unido luego de que la esposa del príncipe Harry ganara un caso por privacidad contra la editorial Associated Newspapers.

La demanda fue presentada en febrero de 2019 por la publicación de extractos de una carta de cinco páginas que le escribió a su padre poco después de su boda real con el príncipe Harry en mayo de 2018.

“La duquesa de Sussex ganó su caso legal por infracción de derechos de autor contra Associated Newspapers por artículos publicados en The Mail on Sunday y publicados en Mail Online”, se lee en el aviso de la portada del diario este domingo 26 de diciembre.

“Tras una audiencia el 19 y 20 de enero de 2021, y otra audiencia el 5 de mayo de 2021, el Tribunal dictó sentencia en favor de la duquesa de Sussex sobre su reclamo por infracción de derechos de autor. El Tribunal determinó que Associated Newspapers infringió sus derechos de autor al publicar extractos de su carta escrita a mano a su padre en The Mail on Sunday y en Mail Online. Se han acordado soluciones financieras “.

Eso reza la nota de disculpa pública insertada en la página 3 del periódico.

El 11 de febrero, el juez Mark Warby del Tribunal Superior de Londres ordenó a The Mail on Sunday que la disculpa pública contengo un artículo más largo dentro del periódico bajo el titular “La duquesa de Sussex”, que señale que el tribunal falló a favor de Markle.

También ordenó que la disculpa apareciera en la página de inicio de MailOnline “por un período de una semana” e incluyera un hipervínculo a la sentencia oficial.

La decisión del juez Warby en el caso de infracción de privacidad y derechos de autor fue confirmada el 2 de diciembre por el Tribunal de Apelación de Londres.

“Esta es una victoria para mí, pero también para cualquiera que haya tenido miedo de defender lo que es justo”, expresó Meghan Markle en un comunicado tras conocer el fallo.

“Si bien esta victoria sienta un precedente, lo que más importa es que ahora somos lo suficientemente valientes como para cambiar una industria sensacionalista que se beneficia de las mentiras y el dolor”, dijo la duquesa en la nota, donde acusó al diario de tratar de retorcer y manipular el proceso legal para generar más titulares.

La ex actriz emprendió acciones legales contra ANL, editor del periódico Daily Mail, su versión dominical Mail on Sunday y la web Mail Online, por publicar extractos de una misiva enviada a su padre Thomas Markle, de 76 años.

La carta fue escrita en agosto de 2018, unos meses después de que Meghan se casara con el príncipe Harry, nieto de Isabel II.

En ella le pedía a su padre que dejara de hablar con la prensa sobre su relación.