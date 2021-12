Javier Negre ‘desenfoca’ al fotógrafo de Sánchez: Le denuncia por agredirle por la espalda en el Senado

Javier Negre ha decidido ‘desenfocar’ al fotógrafo de Pedro Sánchez, Borja Puig de la Bellacasa.

El director de ‘Estado de Alarma’ le denunció por la presunta agresión recibida el 22 de diciembre en los pasillos del Senado. Así lo anunció en las redes sociales:

“Es Borja Puig de la Bellacasa. Profesión: fotógrafo de Pedro Sánchez en Moncloa a cargo del erario público. Está denunciado por agredirme en el Senado estando acreditado como periodista. Lo pagamos todos”.

La decisión de tomar medidas legales contra el fotógrafo de Pedro Sánchez también fue desvelada por Marcos de Quinto a través de su cuenta oficial de Twitter:

Negre afirma haber recibido dos fuertes golpes en el brazo por parte del fotógrafo, quien también le habría tirado el teléfono móvil al suelo.

La agresión se produjo justo cuando el periodista intentaba preguntarle al presidente del Gobierno Pedro Sánchez por las razones por las cuales había sido vetado de la rueda de prensa sobre la imposición del uso de la mascarilla en exteriores.

En ‘Buenos Días Madrid’ precisó que: “Al acabar la rueda de prensa de Pedro Sánchez tras la conferencia de presidentes autonómicos, a mí y a un compañero de El Confidencial nos dicen que hace falta una autorización extra para entrar así que nos quedamos fuera».

Pero, continúa relatando, «tras salir los líderes políticos y como hacemos en muchas ocasiones, me acerqué a conseguir un ‘canutazo’ al Presidente Pedro Sánchez -siempre guardando, afirma el periodista, las medidas de precaución y distancia social- pero de repente noto un golpe por detrás y cuando me doy la vuelta una persona que en principio no identifico me suelta un puñetazo y me tira el móvil al suelo. En ese momento -continua- me levanto y le pregunto que qué hace pero me vuelve a propinar otro puñetazo y me dice que no le grabe».