Fran Simón: “Yolanda Díaz es una vendehúmos”

El Gobierno PSOE-Podemos saca pecho de la reforma laboral pactada con patronal y sindicatos.

Los expertos ya advierten que las modificaciones aprobadas no van afectar prácticamente al mercado y que el Ejecutivo ha tomado la vía rápida para reducir la temporalidad.

Este 29 de diciembre de 2021, señala directamente el economista Fran Simón en ‘La Segunda Dosis’, el programa que dirige a diario Alfonso Rojo a través del canal de Youtube de Periodista Digital, a Yolanda Díaz, alias ‘la Yoli’.

“Es una vendehúmos. No existe una reforma laboral como tal. Han tocado algunas cosas que no van a afectar al mercado laboral y no se han tocado los problemas de fondo que tiene el mercado laboral”.