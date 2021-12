Francisco Marhuenda, contagiado por Covid-19: «Al final he caído»

Aunque suene duro, parece que de esta pandemia no se libra ni el Altísimo.

El último en conocer los efectos del Covid-19 ha sido el director de La Razón, Francisco Marhuenda, quien dedica su artículo en la contraportada de este 29 de diciembre de 2021 a contar cómo se enteró de que había pillado el bicho.

El periodista tranquiliza a sus lectores asegurando que los síntomas fueron leves, totalmente compatibles con un catarro fuerte:

Al final he caído. Soy uno más de la fría estadística. El viernes tenía dolor de garganta, estaba destemplado y con dolor de cabeza. No tenía fiebre. Como soy propenso a coger resfriados o gripes sin importancia, pero llevaba sin sufrirlos desde la irrupción de la covid, pensé que habían regresado. Me podía sentir afortunado por este período sin toser. En otras ocasiones nunca me había quedado en casa y había hecho vida normal. El lunes descubrí, en una prueba rutinaria, que era otra víctima del bicho a pesar de las mascarillas y las precauciones.

El propio Marhuenda rememora haber dicho él mismo en varias tertulias que al final toda la sociedad acabaría pasando esta enfermedad:

En mi caso, y sin ánimo de minimizar la pandemia, ha sido el catarro más leve que he sufrido en mi vida. Por tanto, soy muy afortunado. La parte negativa es que estoy confinado en casa, algo que detesto, pero sigo trabajando con la incomodidad de llevar la mascarilla en casa para no contagiar a mi familia.

En la televisión y la radio había dicho que todos acabaríamos pasando la enfermedad, aunque la virulencia ha remitido y no sufrimos una situación de alarma como sucedió al principio. Como soy algo maniático y previsor, me había preocupado de tener la pauta de vacunación completa con tres dosis.

Reconoce que cuando empezó con los primeros problemas de garganta optó por aislarse y hacerse la prueba, aunque estaba seguro de que nada tenía que ver con el coronavirus:

Es cierto que al notar que tenía la garganta cargada y tosía decidí ser precavido y me aislé, aunque estaba convencido de que no la había contraído porque los síntomas eran muy leves. Me equivoqué y mi optimismo no tenía ningún fundamento. La parte positiva es que estoy aprovechando para hacer cosas que había pospuesto por culpa de poner por delante los asuntos urgentes frente a los importantes, algo normal en mi vida. Ahora tendré mayores defensas en el futuro y espero ansioso la prueba que me libere del confinamiento.