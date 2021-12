Los ‘rápidos reflejos’ de las asociaciones de prensa contra la censura de Sánchez: un comunicado tibio y tardío

Tarde y mal.

Las asociaciones de prensa tardaron más de 24 horas en hacer pública una nota en la que se criticaba de manera tibia la censura mediática ejercida por Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno comparecía a media mañana del 29 de diciembre de 2021 para hacer balance del curso y prestarse únicamente a seis preguntas de medios afines y dejar al resto con la palabra en la boca.

En épocas pretéritas, cuando no había redes sociales, tal vez el incendio podía quedar más disimulado, pero desde las dos de la tarde de esa jornada era poco menos que imposible de taparlo.

Pues bien, ni la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ni la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) reaccionaron hasta 24 horas después de ese atropello.

Y se hizo de ‘aquella manera’.

La APM se limitó a un comunicado de aliño, buenista y en la que la palabra Sánchez no aparece una sola vez:

La APM considera inaceptable el episodio registrado ayer, 29 de diciembre, durante la rueda de prensa en la que el jefe del Ejecutivo presentó su Informe de Rendición de Cuentas , y en la que solo representantes de seis medios pudieron formular sus preguntas. El resto no tuvieron la oportunidad de hacer uso de la palabra y a otro medio se le retiró la acreditación momentos antes del comienzo de la rueda de prensa.

¿Hubo alguna llamada telefónica de los responsables de la APM a Moncloa? Nada de eso, un correo electrónico y tira millas:

Esta Asociación solicitó mediante mail, tanto a la Secretaría de Estado de Comunicación como a la Dirección General de Información Nacional , una explicación sobre el criterio adoptado para conceder acreditaciones y el turno de palabra a ciertos medios y no a otros, y a lo largo del día de hoy no ha obtenido respuesta.

El comunicado es todo un dechado de buenas intenciones, pero que quedará en nada:

Asimismo, rechaza el abuso en la práctica de la limitación de preguntas -cuando no hay ninguna circunstancia motivada que obligue a ello-, lo que impide, en numerosas ocasiones, que se produzcan repreguntas.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, se limitó a replicar el comunicado de la APM:

Las críticas a la tardanza de quienes tendrían que haberse mostrado más enérgicos y más rápidos a la hora de censurar la postura del Gobierno Sánchez no se hicieron esperar:

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 sois unos absolutos cachondos, cómo no habéis publicado esto hace un par de días, el 28 de diciembre??

Defensa tibia. Como dirían los d arriba… “Ese titular no vende”. No se puede pasar d puntillas, hay q DENUNCIAR, DENUNCIAR y DENUNCIAR las Prácticas Abusivas x parte del gobierno. El q quiera venderse, q se venda, pero la defensa de los profesionales no puede caer en ese juego.

— Marisa López (@_marisalopez) December 30, 2021