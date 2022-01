Telecinco arranca 2022 con un vídeo brutal: pelea de Kiko Hernández y Antonio David que augura el fin de ‘Sálvame’

Antonio David Flores ha vuelto a arremeter contra Kiko Hernández. El excolaborador de Sálvame ha contestado al tertuliano después de que esté atacar a Rocío Flores. Hernández publicaba un vídeo abrazándose con Rocío Carrasco alegrándose de que Antonio David ya no estaba en su vida y llamando a Rocío Flores “pegamadres”: “Cuando puedas, explícale a la pegamadres la infancia tan jodida que le has regalado para el resto de su vida… si tienes VERGÜENZA…”, escribía.

Ahora, tal y como narran desde Eltelevisero, Antonio David ha decidido contestarle a través de su canal de YouTube: “Kiko, quedaste advertido. Contra mí lo que quieras pero contra mi hija no te lo voy a permitir más. Sigues atacando a los hijos de los padres a los cuales les tienes inquina, ya que te ordenan que tienes que morder a la yugular. Acosas a mi hija a través de ‘Sálvame’ y fomentas que la gente llegue a odiarla. Te aprovechas de estar rodeado de la gente de la cúpula que son quienes te marcan las instrucciones”.

Además, se atreve a llamar “cobarde” al colaborador por meterse con su hija: “Eres un cobarde. Lo que publicaste el otro día te hace ver la persona que eres y quedas retratado“. Asimismo, lo señalaba como un “títere” de la cadena como, según él, es Jorge Javier Vázquez. “Ahora te has convertido en un títere. La cúpula utilizó a Jorge Javier para desprestigiar a mi hija y para que la gente tuviese una mala opinión de ella. Estáis intentando echarla de su trabajo y sois unos acosadores laborales. Esa es vuestra profesión”, ha manifestado visiblemente molesto.

“Sigues siendo tan cobarde que cuando escribes ese mensaje en Instagram que cargas la responsabilidad de tus palabras sobre Rocío Carrasco, porque tú nunca tienes culpa de nada, ¿no? Sabes de sobra que eso es su versión y a eso te acoges”, añade, a la vez que le lanza una amenaza: “Pero se te olvida que te tengo minutado desde hace siete meses. Ni siquiera eres capaz de escribir algo por ti mismo”.

También ha tenido unas palabras para ‘Sálvame’ por fichar a Rocío Carrasco: “Habéis apostado por una persona y se os han caído las audiencias. Tenéis que hacer reflexión sobre ello porque no podéis seguir con la misma conducta y acosando a las personas. El afortunado de no compartir programa con vosotros soy yo, porque me encuentro liberado y ahora estoy en este medio en el que tengo absoluta libertad, donde no me obligan a decir algo que no quiero decir”.

Para acabar, Antonio David Flores vuelve a cargar contra Kiko Hernández: “Hablas de que tienes la conciencia muy tranquila, pero tú no tienes conciencia. Si la tuvieras estarías pidiendo perdón a todos los cadáveres mediáticos que has destrozado. Hablas de mi trabajo pero a ver dónde vas a trabajar tú cuando acabe Sálvame”.