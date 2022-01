El zasca de Espinosa de los Monteros (VOX) a Papell y Fortes que mandó al psiquiatra a TVE

Tremendo. Feroz. Sin alterar el tono o subir la voz, pero con esa acerada dureza que caracteriza a Ivan Espinosa de los Monteros.

Así fue el palo que le endiñó el portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados al periodista Antonio Papell en los desayunos de TVE, cuando los dirigía el socialista Fortes.

Fue el 14 de junio de 2020 cuando Espinosa de los Monteros mando al psiquiatra al tertuliano, que tragando saliva terminó diciendo que se planteaba demandarle por sus palabras, sin que hasta el momento tengamos noticias de que lo haya hecho. Al menos con éxito.

Así comenzó Espinosa de los Monteros nada más arrancar su conexión con TVE.

«Que Papell conecte a VOX con hechos históricos con los que nada tenemos que ver probablemente forme parte de una especie de terapia que está pasando él con los espectadores. Le aconsejo un poco más de moderación, de equilibrio, prudencia y que la terapia la lleve a profesionales de psiquiatría, que es donde uno tiene que ventilar ese tipo de problemas que pueda tener».

El portavoz del partido de Santiago Abascal hacia referencia a las siguientes palabras de Antonio:

Llegados a este punto, y evidentemente aliviado porque en esta ocasión no era a él a quien vapuleaba el del COX, el socialista Fortes intervenía para tratar de frenar a su invitado:

«Cuando alguien habla dos veces de tratamiento psiquiátrico a un miembro de la mesa de análisis, también a todos nos pone en una situación en la que no podemos estar de acuerdo».

Tras el ‘tenso aperitivo’, comenzó la entrevista, en la que Papell, que estuvo en TVE enchufado por el PP y sigue con el PSOE, comentaba con cara dolor:

«No tengo nada que preguntarle a usted porque nada de lo que puede decir me suscita interés. Únicamente le quiero anunciar que voy a poner en manos de la Asociación de la Prensa y de mi abogado su insulto y su injuria, en la que me manda usted al psiquiatra. Tan solo quiero dejar claro que defenderé, mientras ejerza el periodismo, que a Vox, como a los partidos de extrema derecha franceses y alemanes, hay que ponerles un cordón sanitario porque los demócratas no se pueden juntar con ustedes».