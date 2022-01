Percival Manglano: “Es un escándalo que el PSOE despilfarre dinero patrocinando la fiesta de cumpleaños de Tamara Falcó”

Cuando la luz subía un 10% con Mariano Rajoy, las calles ardían protestando y los sindicatos de CCOO y UGT se lanzaban contra el Gobierno del PP.

Ahora que la factura aumenta un 500%, muchas familias llegan a duras penas a final de mes y la inflación está disparada, esos mismos que en su día se manifestaban ahora, callan.

Quizá tenga algo que ver que Pedro Sánchez ha aumentado un 56% la partida para subvencionar a los sindicatos.

Explica el abogado Percival Manglano en ‘La Segunda Dosis’, el programa que lanza a diario Alfonso Rojo a través del canal de Youtube de Periodista Digital, que el Ejecutivo ha negociado a través del Ministerio de Trabajo y que Yolanda Díaz ha sido el peón de los sindicatos para hacer un cambio en la reforma laboral.

“La ultraactividad es muy importante para los sindicatos, con la reforma laboral significaba que si no se llegaba a un acuerdo para reemplazar un convenio colectivo con otro, este se extendía un año y después decaía, pero ahora, han conseguido que se extienda de manera indefinida. Lo que otorga muchísimo poder a los sindicatos para no cambiar las cosas si no son para sus intereses”.