Alfonso Rojo y Hugo Pereira: “Pedro Sánchez y su pandilla tienen un gran talento para hacer dinero a nuestra costa”

Alberto Garzón el ministro más inútil.

Afirma en una entrevista en el medio digital británico ‘The Guardian’ que España exporta carne de mala calidad procedente de animales maltratados. Consiguió poner a todo el mundo de acuerdo: el Gobierno, que dicen que es su opinión. Mientras el PP pide su dimisión, Vox también y la Unión de uniones de agricultores y ganaderos ha pedido el cese inmediato de Alberto Garzón.

Y mientras el Gobierno, no pide su dimisión por este ataque constante a España.

La cuestión es que Garzón es consustancial a ellos, es gente que nunca ha trabajado en nada, es gente que no sabe cómo funciona prácticamente nada, y especialmente ignora esos temas como el campo.

No tienen ni pajolera idea de nada porque nunca han hecho nada, no entienden cómo funcionan las cosas, y lo de Garzón es paradigmático, pero no es distinto de lo que hace Irene Montero, no es distinto de Ione Belarra y no es distinto de ninguno de los ministros, ya sean socialistas o podemitas.

Y el máximo culpable se llama Pedro Sánchez que dirige un Gobierno que saca pecho de la caída del desempleo, pero realmente si vemos la letra pequeña, es en Madrid y en Andalucía, son las dos en las que mejor gestión económica ha habido, precisamente ninguna son del PSOE.

Distinta suerte corre para los ministros del Ejecutivo como es el caso de Irene Montero que ha pasado de tener 6.823 euros en 2016 a 629.969 euros.

Lo que plasma un Gobierno progresista en el que solo progresan ellos mismos.

Sánchez y sus acólitos están sensiblemente mejor han demostrado un gran talento para hacer dinero.