¿Hasta cuándo aguantaremos a Garzón? Alfonso Rojo y Hugo Pereira vapulean al ministro comunista

Alberto Garzón es probablemente el ministro más incompetente del Gobierno PSOE-Podemos. Un comunista al frente del Ministerio de Consumo, un chiringuito que Pedro Sánchez se sacó de la manga para regar con dinero a sus socios podemitas.

Garzón desató otra tormenta política después de afirmar en el diario británico ‘The Guardian’ que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados.

Por parte del Gobierno, nadie ha salido en su defensa, salvo Otegi y Bildu que aseguran que es una polémica artificial de la “extrema derecha”.

Pero no es de extrañar. Si uno mira la agenda 2030 del Gobierno, viene a decir lo mismo que lo que propone Garzón, que es que en lugar de comer carne, comamos filetes sintéticos y esto tiene mucho que ver con la ignorancia.

Porque este ministro es parte de un coro de ineptos del que forma parte todo el Gobierno.

Las elecciones de Castillas y León son la antesala de las Generales

Incluso el propio Pedro Sánchez avala un informe que asegura que el modelo cárnico español es un peligro para la salud pública.

Tenemos un Ejecutivo que dispara contra su propio país en todos los terrenos ya no solo en el ámbito de la historia, ahora apuntan contra cualquier sector. Hay informes de Garzón al inicio de su mandato en Consumo contra el aceite de oliva. Ellos solo piensan en lo suyo y lo suyo es vivir del presupuesto como han hecho siempre.

Las elecciones que habrá el 13 de febrero de 2022 en Castilla y León son decisivas. Es importante que la gente con sensatez y dos dedos de frente tengan presente a la panda que tenemos en el Gobierno y qué es lo que les espera si apoyan a los amigos y socios de los facinerosos.

Actualmente, la izquierda europea ha sido muy antioccidental desde hace tiempo, optando por opciones que iban contra los intereses de Occidente, pero en el caso español va también contra la unidad de España, no se distraigan con tonterías de parroquia, tengan presente que es lo importante y lo que no, porque lo importante de cara al futuro inmediato es que no siga este país en manos de la tropa socialista-comunista.