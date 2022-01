Julia Otero vuelve a la radio y estremece a los oyentes con la más dura confesión que retumba en Onda Cero

Julia Otero volvió este lunes 10 de enero a ponerse al frente de Julia en la onda, tras casi un año durante el que se ha sometido a un tratamiento oncológico. Una vez recuperada del todo, estas fueron las primeras reflexiones de Julia al comenzar el programa de las tardes de Onda Cero:

“El viernes, despedía con esta canción (‘Let’s Stay Together’) Carmen Juan el último JELO de la semana pasada. No se me ocurre otra forma mejor para poner un punto y seguido. Aquí estamos todos otra vez.

Casi casi se ha completado una vuelta al sol desde que dejé de estar frente a este micrófono de Onda Cero. Parece ayer, pero han pasado muchas cosas, algunas incluso buenas, aunque hay que entrenar la vista y el olfato para distinguir las pequeñas alegrías diarias que se cruzan en el camino. Siempre las hay, pero, eso sí, hay que estar atentos”, decía la presentadora de la radio de Atresmedia.

Pero rápidamente Otero iba a estremecer a su audiencia al reconocer el calvario que ha pasado durante estos meses de ausencia y enfermedad: “Cuando se pisa el infierno se aprende rápido a celebrar la vida. Y eso es lo que la radio debe intentar cada tarde: celebrar la vida, divertir, entretener, dar qué pensar, acompañar. Y tocar un poco las narices, eso también”.

El resto de palabras de Julia Otero se las reproducimos literalmente en Periodista Digital: “La atmósfera circundante no es buena, no nos engañemos: se llevan los gritos, la mala leche, las mentiras, el insulto, la descalificación… pero esto no es el Congreso de los Diputados; esto es la radio, concretamente la nuestra y si hay que navegar contracorriente, se hace. En tiempos de cólera lo revolucionario es apostar por la serenidad.

Y sí: reivindicamos la buena educación, que no es blandura, es buena educación; el respeto, que no es cobardía, es respeto. Y reivindicamos la crítica, desde luego, que no es chillar y faltar, sino argumentar. Esa es la radio que nos gusta. Y ustedes son los oyentes que nos gustan porque nos han escogido precisamente porque comparten esa forma de estar en el mundo.

Acaba de empezar un año que todos queremos que despegue, salir de la rueda de hámster en la que estamos desde principios del 2020. Veamos qué tal arranca y cómo lo vamos retratando con palabras y sonidos cada tarde”, concluía.