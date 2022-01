Daniel Lacalle: “El Consejo de Ministros de Sánchez no es una ‘macrogranja’, es una macrofiesta”

Desde el Gobierno se encargaron de decir a la población que la inflación era transitoria. El problema principal es que la inflación es una política, no una casualidad.

En ‘La Segunda Dosis’, el programa que dirige a diario Alfonso Rojo, el economista Daniel Lacalle, analiza la frágil situación económica de España y derriba las mentiras que Pedro Sánchez y su Gobierno han ido administrando a la población.

Recalca el experto que los precios suben todos a la vez “porque se está destruyendo el poder adquisitivo de la moneda con una política equivocada» y que, en España, hay un silencio absoluto por parte de sindicatos y de los partidos de izquierda ante la pérdida masiva de poder adquisitivo de los salarios«.

Además, afirma que la gestión de Pedro Sánchez sobre los Fondos Europeos es “peor” que el ‘plan E’ de José Luis Rodríguez Zapatero.

El problema que estamos viviendo con los Fondos Europeo -aclara- es que llevan transferidos una cantidad de dinero a los ayuntamientos afines, a los ministerios que no tienen ningún tipo de rentabilidad económica real.

Con relación a las perspectivas de crecimiento de España para el 2022, señala Lacalle que este, “es el año de la realidad”.

Preguntado por las declaraciones de Alberto Garzón, que atentan contra el sector ganadero, reprocha el economista que, el ministro de Consumo, “todavía no nos ha dicho qué es una ‘macrogranja’”, pero sí que sabemos que el Consejo de Ministros es “una ‘macrofiesta’”.

“No tiene ningún sentido tener un ministro que no sabe lo que es una ‘macrogranja’, no nos dice cuántas hay, ni tampoco cuáles no cumplen las normas. El presidente del Gobierno que nombra a los ministros no puede cesar a uno de ellos al cometer semejante error de comunicación, porque está en manos de sus socios, Podemos”.