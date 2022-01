‘Levántate OK’ / Cárdenas: «No nos podemos acostumbrar a que un tío tan mentiroso como Sánchez sea presidente»

Nuevo episodio de Javier Cárdenas con su podcast despertador ‘Levántate OK’, publicado en Periodista Digital y OkDiario, este 13 de enero de 2022.

En esta oportunidad, el popular presentador centraba su arranque editorial en las nuevas ayudas oficiales a la empresa del padre de Pedro Sánchez, Industrias Plásticas Playbol.

Cárdenas no se mordía la lengua:

Para la empresita de los papás de Pedro Sánchez, de cero a 1,3 millones de euros. Bueno, de cero no, pero sí multiplicaron por cuatro la facturación. Pasaron de 300.000 euros, a 1,3 millones. Impresionante. Y negaban que Playbol fuera suya. Claro, la persona que la explotaba lo dijo, mía no es, es del papá de Pedro Sánchez.

El presentador de ‘Levántate OK’ no podía contener su desazón ante la catarata de mentiras del presidente del Gobierno socialcomunista:

Cárdenas tampoco daba crédito al resultado que arrojan ciertas encuestas y que dejan ver la posibilidad de que Sánchez pueda seguir cómodamente instalado en La Moncloa:

¿Veis las encuestas? Hay una salvajada de gente dispuesta a volver a votar a Pedro Sánchez. Entiendo a esos medios de comunicación totalmente untados por el Gobierno: ‘Total, a mí me están pagando una barbaridad’. Bueno, en ese sentido no, porque yo estuve en un medio de comunicación subvencionado por el Gobierno, que daba beneficios, y yo no me plegué. Yo no me plegué a dejar de criticar al Gobierno. Si yo lo pude hacer, lo puede hacer cualquiera.