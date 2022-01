Un ex de laSexta, víctima de la tiranía de Ferreras: «El ambiente es terrible, hay maltrato psicológico»

Es periodista y durante dos años estuvo en los Informativos de laSexta.

En su cuenta de Twitter, Óscar Díaz de Liaño publica cada semana una columna titulada ‘El Sextario’. Un serial en el que relata sus vivencias dentro de la cadena ‘progresista’.

En ‘La Segunda Dosis’, el nuevo programa que dirige Alfonso Rojo en Periodista Digital, Díaz de Liaño destapa la realidad que viven los profesionales que trabajan en el medio de izquierdas.

“Lo que más me llamó la atención fue el grado de destrucción de mis compañeros. El ambiente tan terrible que se respira en esa redacción y el maltrato psicológico. No había ninguna semana del año en la que no hubiera alguien que estuviese de baja por algún tipo de problema”.