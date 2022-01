‘Levántate OK’ / Cárdenas critica el silencio mediático con el ‘caso Playbol’: «Son lameculos que hacen campaña por el PSOE»

Nuevo episodio de Javier Cárdenas con su podcast despertador ‘Levántate OK’, publicado en Periodista Digital y OkDiario, este 14 de enero de 2022.

En esta oportunidad, el popular comunicador se desataba ante la aparición de las nuevas informaciones sobre el ‘caso Playbol‘ y como la gran mayoría de los medios de comunicación silenciaban las mismas.

La empresa de los padres del presidente Pedro Sánchez se libraba de tributar por el IRPF más de 800.000 euros al guardarlos en un fondo de reserva voluntaria:

Casi nada, no pagan el IRPF y ni falta que hace, si somos los papis del presidente. Es que es de locos. Lo que hemos conseguido en este país es que quien debe dar ejemplo puede hacer lo que le dé la gana y en lugar de demostrar ese punto, oye, que soy del PSOE, pues no. Yo hago lo que me dé la gana, le doy las subvenciones a mi familia y tú a callar.

Cardenas denunciaba el manto de silencio mediático sobre este caso y las razones económicas que se esconden para no darle aire en la gran mayoría de los medios de comunicación:

No tenemos derecho a decir nada y somos pocos los que lo decimos. ¿Tú ves algún espectáculo mediático montado en torno a esto? No, porque los medios de comunicación, en un 90% en España, están subvencionados por el Gobierno. Los han rescatado. Atentos, han rescatado a grupos que ganan 240 millones de euros al año. Pero, ¿dónde está el rescate si ya ganan ese dinero? El rescate será a empresas que tienen un problema económico, digo yo.

El periodista recordaba su propio caso cuando fue echado de Europa FM, del grupo Atresmedia, por resultar incómodo para políticos como Pedro Sánchez y el actual PSOE:

Eso es comprar la información y hacer lo que luego te dé la gana porque nadie se va a jugar el perder esa subvención. Porque además, si te opones, sabes que te puede pasar lo que le sucedió a un tal Cárdenas, que de repente desaparece un programa que era una referencia en la radio española. Y eso a pesar de que haya cuatro lameculos que dijeran ‘¿cómo va a ser Pedro Sánchez…?’.

Insistía en que muchos de esos que callan son los que luego están pendientes de hacer campaña en favor del PSOE:

Cuatro lameculos que además no tienen ni puñetera idea de lo que a mí me han llegado a decir, de lo que yo he vivido, que hablan por mí. Pero como esos lameculos hacen campañas publicitarias cuando llega la época electoral para el PSOE y tienen programas de televisión, ¿qué hacen? Pues no van a morder la mano que les da de comer. Siguen lamiendo culos, que eso se les da de fábula.

Y recalcaba que en España, salvo excepciones, había un control exhaustivo de la información para evitar darle al Ejecutivo socialcomunista: