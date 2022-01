Pepe Domingo Castaño ‘estalla’ con Herrera: hunde a la SER y confiesa lo del burofax y los insultos

Pepe Domingo Castaño presentaba este jueves 13 de enero en Herrera en COPE su libro ‘Hasta que se me acaben las palabras’. Un repaso en forma de recuerdos, historias y anécdotas a su vida y su trayectoria en los medios de comunicación y la música en el que no falta espacio para su familia, su mujer y sus amigos.

Con Carlos Herrera, y acompañado por el presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo, el exalcalde de La Coruña, Paco Vázquez, su excompañero Fernando Salaverri o su hermana Guapecha, hablaba de sus comienzos profesionales.

“Soy una persona que ha cumplido sus sueños, nada más. Escribo con letras de alma y entonces sale un libro sentimental como soy yo”, aseguraba Pepe Domingo.

Herrera comenzaba la entrevista asegurando que “el entusiasmo es lo que más admiro de Pepe Domingo Castaño. Tiene un trabajo en el que si no existe entusiasmo se nota enseguida. Desde el Hola, hola hasta el último minuto del programa es el que sostiene la tienda en alto y de forma dinámica y original”.

Pero lo más llamativo de su paso por el programa estrella de COPE era su confesión sobre cómo se siente realmente Pepe Domingo de su salida de la SER, después de tantos años en Prisa.

Todo ocurría tras la pregunta de un oyente sobre su salida de la Cadena SER: “Pues sí. Me he sentido traicionado por Prisa. Porque cuando estás 37 años en una empresa, yo creo que tienes derecho a irte cuando te dé la gana. Cuando tienes más de 37 años en una empresa, has demostrado cariño y entrega a esa empresa”, arrancaba.

Y daba más detalles: “Sí, yo me quise ir de la SER de buenas maneras, sin problemas, sin cabreos, porque fui detrás de un amigo, como Paco González, creo que la SER tendría que haber sido consecuente conmigo y haberme permitido irme, sin cabreos como digo”.

Relataba: “Sin embargo, no solo incumplieron la promesa de no demandarme cuando les prometí hacer el Mundial, que podría no haberlo hecho y hubiéramos dejado colgada mucha publicidad, sino que cuando al día siguiente de terminar el mundial, llamo a un señor que se llama Raúl Rodríguez, y digo el nombre para que quede bien claro. Le digo, Raúl que por fin me voy mañana a Galicia y quería despedirme de la SER, de buenas maneras… y me dice ‘usted recibirá en los próximos días un burofax al que tiene que contestar’”.

Concluía reconociendo hasta palabras malsonantes: “Usted y digo, ‘¿sabes qué te digo, que te den por… ahí?’ Y me fui a Galicia y ahí terminó. No me dejaron ni despedirme de los oyentes, ni del equipo de gente con el que habría trabajado, aunque más de la mitad se vinieron con nosotros. Por eso Prisa conmigo se portó muy mal”.