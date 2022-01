Jorge Javier Vázquez se rinde: advierte públicamente de que Telecinco y Pedro Sánchez le traicionarán

Lo cuenta el protagonista de la noticia en su blog personal en la revista Lecturas: Jorge Javier Vázquez anticipa que va a tener un año 2022 horrible y que más bien le convendría no salir de casa.

Directo y contundente en sus manifestaciones que deja escritas en su blog y que tienen como base principal lo dicho por una vidente que le ha echado las cartas al presentador de Mediaset a través del diario La Razón.

Son todos malos augurios pero, tal y como ha comprobado Periodista Digital, sin embargo Jorge Javier ha querido compartir con sus lectores sin filtro y quizás para lanzar un mensaje a su cadena y a quienes (al parecer) tienen intención de traicionarle este año 2022 que acaba de arrancar.

El presentador catalán cuenta en su blog: “Según sus vaticinios, el 2022 va a ser un año durante el cual me convendría no salir de casa. Dice que voy a tener un declive profesional, que una persona de la cadena me va a traicionar, que una persona del Gobierno me va a retirar su apoyo”.

Este último punto resulta significativo porque, como recordarán, en las elecciones autonómicas de Madrid, Jorge Javier Vázquez respaldaba al candidato socialista a la presidencia, Ángel Gabilondo, confirmando su afinidad y militancia con el PSOE de Pedro Sánchez.

¿Es un aviso al presidente por alguna causa que tiene pendiente con el ministerio de Igualdad después de varias denuncias presentadas contra Supervivientes por violencia vicaria?, noticia que anticipaba Periodista Digital hace unos días.

Lo cierto es que Jorge Javier prosigue con sus malas vibraciones para su futuro: “que no voy a triunfar como actor, que no me va a salir pareja aunque la eche de menos por las noches y que me tendré que conformar con aventuras en las que prime el sexo. Vamos, que según ella voy a tener otro año más o menos de mierda”.

Tras lo que vuelve a lanzar un mensaje político y, en esta ocasión, dirigiéndose directamente al presidente del Gobierno (¿porque cree que será él el traidor?): «Ya que se me brinda la ocasión, aprovecho para aclarar alguna cosa. Me contó Kiko Matamoros que le habían preguntado si yo era íntimo de Pedro Sánchez. No solo no soy íntimo, sino que ni lo conozco en persona. Como no existe tampoco ninguna persona del Gobierno que me esté apoyando, con lo cual, bien pensado, la que me ha hecho un vaticinio de mierda es la tarotista”.

Y concluye de forma contundente: “hurgando en sus predicciones, asegura que a lo mejor mi declive igual será momentáneo. Vaya, hombre. Tampoco hay que ser bruja para decir eso. Con estar al tanto de las audiencias ya vale. A tomar por saco la tarotista».