El micro abierto de Susanna Griso arruina la entrevista de Fran Rivera a Muguruza y complica a Antena 3

Ocurría, tal y como ha contado el periodista Roberto Pérez Ortuño a Periodista Digital, este lunes 17 de enero en ‘Espejo Púbico’ de Antena 3. El programa de Susanna Griso abordaba la sección Amigos de Rivera, que presenta el conocido torero y colaborador de Griso, Fran Rivera.

En esta ocasión entrevistaba a la tenista y campeona española, Gabiñe Muguruza. Fran charlaba con la deportista y en sus redes sociales escribía palabras cariñosas hacia ella: «A parte de ser una chica fantástica, inteligente, risueña, es un ejemplo a seguir y con una sonrisa preciosa», expresaba el torero junto a la fotografía en la que ambos posan con una enorme sonrisa que desvela que han disfrutado de un momento muy ameno.

Pero en esa entrevista también había un relevante hueco para los secretos que dejaron de serlo cuando involuntariamente se aireaba una conversación personal entre torero y tenista… Susanna Griso daba paso a la entrevista advirtiendo que Muguruza es una persona “enamorada del riesgo” y entonces un micrófono indiscreto, abierto en plató, ponía al descubierto algo que no se tenía que contar…

Fran Rivera confesaba a Griso algo que pudieron escuchar los telespectadores, que en segundo plano (y afinando el oído) percibían, de boca del propio torero y entrevistador en su sección:

“De hecho, al terminar la entrevista, me dijo: me tienes que hacer un favor, pero no se puede enterar nadie. Y le digo, dime Garbiñe [y me dice] ‘me muero porque me lleves a torear un día”.

Inmediatamente después, cerraban el micro del plató y los espectadores ya solo escuchaban lo dicho durante la entrevista grabada.

Toda una faena para la tenista y para el torero, que al fin y al cabo es quien no respetaba el off the record, pero también deja en una situación delicada a Antena 3, que no deja de ser el responsable de este imperdonable error o gazapo.