El divorcio de Urdangarin e Infanta Cristina: Galiacho revela en exclusiva todos los detalles

Lo que comenzó como un rumor finalmente se ha confirmado.

Iñaki Urdangarin ha confirmado su relación con Ainhoa Armentia después de haber sido fotografiado junto a ella dando un romántico y cariñoso paseo por la playa en Bidart (Francia).

Según explica el director de elcierredigital.com, Juan Luis Galiacho, a Periodista Digital, Cristina de Borbón era conocedora de la relación entre el exduque de Palma y Armentia.

Señala Galiacho que la Infanta nunca le ha abandonado durante la cárcel, aunque es “evidente” que lo de Ainhoa Armentia, “no es una aventura de un día”.

Subraya el periodista que esta noticia, desvía la atención del Rey Emérito y se centra en Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin.

“Tiene contrainteligencia, esta relación no es de ahora, se conocían desde diciembre ya que no se ocultaban, esta chica es muy normal, con dos niños y no quiere publicidad. No busca fama y quizá Urdangarin necesitaba tranquilidad, ya era extraño que al salir de la cárcel, ella no quisiera pasar todo el tiempo con su marido. Han elegido el momento determinado para decirlo y todo tiene un motivo”.