Una víctima del separatismo, harto de la pasividad de Marlaska: “Mira para otro lado”

José Vargas Rincón, presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) y miembro de la Plataforma Meridiana Sin Cortes, ha mantenido una reunión con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y con la dirección general de ayudas a las víctimas del terrorismo.

Con el fin de tratar los temas de la ley 29/2011 y denunciar los recibimientos que se le hacen a los terroristas en el País Vasco.

En ‘La Segunda Dosis’, el programa que lanza Alfonso Rojo a diario a través del canal de Youtube de Periodista Digital, Vargas explica los puntos clave de esta reunión.

En este sentido, expone el presidente de la asociación que le comunicó directamente a Marlaska el problema de los cortes que hay en la Meridiana cada día.

“De hecho, le dije que me temo que como sigamos así, va a haber una desgracia en estos cortes que se están haciendo. Le hice ver que por parte de los Mossos d’Esquadra y de la Conselleria de Interior, llevaban ya dos años mirando para otro lado; los Mossos ayudan más a los cortes, que no a impedir esos cortes, cuando nos ponemos en frente de ellos pitándoles, y haciendo ruido con cacerolas, los Mossos intentan que nosotros no hagamos esa contramanifestación”.