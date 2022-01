La obsesión sinfín de Pablo Iglesias con Vicente Vallés: «Es tendencioso, reaccionario y mentiroso»

Es la verdadera obsesión de Pablo Iglesias.

Vicente Vallés es la kriptonita para la tropa de Unidas Podemos.

Es ver al presentador de Antena 3 Noticias y rápidamente cualquier político morado se pone hecho un basilisco.

El que fuera líder del partido populista, quien no dudó en arremeter contra Vallés y otros periodistas libres desde la sala de prensa de La Moncloa, vuelve a la carga.

Y todo porque no le gustó el enfoque que le dio a la noticia sobre el conflicto bélico en Ucrania.

El ‘marqués de Galapagar’ se marca una introducción sobre el uso de la mentira para ir calentando el ambiente:

Ya entrando en materia, tarascadas en sesión continua contra Vallés analizando un telediario de junio de 2021:

Una de las mejores pruebas de qu e EEUU y Rusia no van de farol es el furor atlantista de algunos prestigiosos periodistas españoles. Tal es el furor que ha llevado a algunos de ellos directamente a mentir desde el telediario. Y ya se cazó mintiendo en directo nada menos que a Vicente Vallés en un telediario del pasado mes de junio. El director del telediario con más audiencia de España no es cualquiera.

Se queja el podemita de la inclinación pro estadounidense del presentador de Antena 3:

Insiste Iglesias en identificar a Vallés con la mentira:

Añade que:

El periodista es tendencioso y pro-estadounidense en su telediario, pero eso es legítimo. Vallés tiene todo el derecho a ser tendencioso, conservador, reaccionario e incluso tiene todo derecho a acusar a cualquiera que critique a la OTAN y a los EEUU de simpatizar con Putin y hasta con Stalin. Podremos no estar de acuerdo con sus juicios de valor pero son legítimos. Lo que no es legítimo es dar por ciertos hechos que no se han producido. Rusia no ha hecho ninguna exhibición militar en Ucrania. Si sus tropas entran en el Donbass o en otra parte del territorio ucraniano se podrá calificar esa entrada de militares como se quiera pero eso (aún) no ha ocurrido.