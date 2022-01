Sergio Fidalgo: “Colau está buscando subvenciones para sus amiguetes y enchufados”

Es la doble moral de la izquierda.

A la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se le ha olvidado dimitir -tal y como establece el código ético de su partido- por estar investigada por varios delitos como los de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos.

El director de elcatalán.es, Sergio Fidalgo, explica en ‘La Segunda Dosis’, el programa que lanza a diario Alfonso Rojo a través del canal de Youtube de Periodista Digital, la doble moral de la regidora de la Ciudad Condal.

“Tenemos a una alcaldesa que está buscando subvenciones para sus amigos. Para los Comunes y Podemos, en general, la Justicia es terrible cuando va por ellos y es justa cuando va a por los demás. Es el triple rasero que aplican y, por tanto, de Colau no extraña nada”.

El problema de Colau -recalca el periodista- es que ha dado dinero a entidades en las que ella militó durante años. “El tema es saber si cruzó la línea que separa la prevaricación y el delito del no delito. Ya sabemos que el tema de las subvenciones es tan discrecional a veces que se pueden hacer auténticas trapisondas. Que no es ético está claro pero que sea legal o no es lo que está en juego”, aclara Fidalgo.

Así, el Código Ético de Barcelona en Comú, recoge que toda persona que sea investigada por un juzgado debería renunciar a su cargo y dimitir de manera inmediata. Tal y como se especifica en el artículo 3.6 del reglamento interno de la formación. A Colau, el juzgado número 21 de la capital catalana, le investiga por un caso de presunta corrupción.

Ya en el año 2014, la alcaldesa afirmó que dimitiría si era imputada.

Lo cierto es que Podemos ya no es cualquier partido. Es el que Gobierna con el PSOE y se pasa la transparencia con la que tanto daba lecciones por el arco del triunfo.