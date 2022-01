Alejandro Entrambasaguas: “El Rey Juan Carlos está muy enfadado con Urdangarin por la infidelidad a su hija”

Después de una semana de agitación al hacerse público el vínculo entre Urdangarin y otra mujer, la pareja ha decidido «interrumpir su relación matrimonial», según un comunicado remitido a la agencia EFE.

El periodista de Investigación de OKDiario, Alejandro Entrambasaguas, analiza en ‘La Segunda Dosis’ la última hora de esta ruptura.

Explica que, en este momento, el panorama está “bastante revolucionado” porque el acoso mediático al que están siendo sometidos tanto Iñaki Urdangarin como su ahora novia, Ainhoa Armentia, está siendo “brutal”.

Ya que prácticamente, todos los medios de comunicación de España están pendientes de todos los movimientos que hacen, las entradas y salidas de sus domicilios y del despacho en el que ambos trabajan y en el que se han conocido.

Entrambasaguas se encuentra en Vitoria, lugar en el que afirma haber visto a Urdangarin y Armentia.

“A Iñaki Urdangarin es muy habitual verlo por el centro de Vitoria en bicicleta. Él no tiene ningún problema a la hora de ‘mezclarse’ entre la gente. Además, es muy llamativo porque va acompañado de dos escoltas que le acompañan de manera permanente y eso hace llamar más la atención sobre su presencia. Ainhoa Armentia es muy difícil encontrársela y no darse cuenta de que es ella porque la siguen entre treinta y cuarenta cámaras y periodistas. Sí que es cierto que estos días se han limitado a salir de su casa e ir al trabajo. No han hecho vida este fin de semana en la ciudad por motivos obvios y para evitar el acoso mediático”.