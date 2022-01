Los detalles del juicio de Alvise Pérez con Ana Pastor (Newtral): «Son una mafia mediática»

El analista político, Alvise Pérez, ha sentado en el banquillo a Ana Pastor, verificadora y presentadora de Atresmedia por su labor en ‘Newtral’.

En una entrevista para ‘La Segunda Dosis’, el programa que lanza a diario Alfonso Rojo a través del canal de Youtube de Periodista Digital, Alvise explica los detalles del juicio.

En un principio, la demanda la interpuso ella, -afirma el analista- “pero no se esperaba que fuéramos a pedir su interrogatorio y tampoco se esperaba que la propia Fiscalía se adhiriera a nuestras propias pretensiones de archivar este caso. Estamos muy contentos”.

Según Alvise, la presentadora de Atresmedia se ha visto obligada a reconocer cosas que hasta ahora no reconocía, como por ejemplo, los nexos económicos entre Mercedes Pastor, su hermana, y el PSOE o, como, por ejemplo, el nexo económico de Ortega Samaniego, quien registró el dominio de ’Newtral S.L’ y que ella era conocedora de eso antes de contratarle para que fuera él el que ocultara el nombre de Ana Pastor en el registro de Newtral S.L.

Su excusa para no publicarlo -subraya- ha sido que hay conceptos de exclusiva confidencialidad y que, por respeto a esas cláusulas, no puede presentarlos, algo que es “bastante incomprensible”.

Asimismo, manifiesta que durante el transcurso del interrogatorio, Pastor estaba “tensa”, especialmente cuando dijo que los daños que habían causado las informaciones en ella, independientemente o no de que fueran verdad, habían provocado que se le parara por la calle para recriminarle esas informaciones.

“Cualquiera que se meta en Youtube puede ver cómo etarras y gente abiertamente de izquierdas me tiran por unas escaleras, cómo he sufrido agresiones físicas y no meras críticas alentadas por medios de comunicación como el de su marido y el de ella que te ponen un sello en la frente y te llaman manipulador y ultraderechista. Pero ya sabemos que Ana Pastor tiene la piel muy fina”.