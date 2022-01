Percival Manglano: “La propaganda del Gobierno es tal que no diferencian la realidad de sus mentiras”

España es, otra vez, la gran olvidada a nivel internacional. El presidente de EEUU, Joe Biden, ha dejado fuera de la reunión con los principales líderes de la OTAN a Pedro Sánchez.

Este 25 de enero de 2020, el abogado Percival Manglano denuncia en ‘La Segunda Dosis’, el nuevo programa que lanza Alfonso Rojo a través del canal de Youtube de Periodista Digital, el nuevo ridículo del presidente del Gobierno.

“Es increíble, sobre todo las excusas que está poniendo Moncloa para justificar que Biden no haya llamado a Sánchez, es desternillarte, es decir, Moncloa está diciendo que Biden no ha llamado a Sánchez porque, literalmente: “Han tenido un contacto tan intenso durante las últimas semanas, entonces ya no es necesario que Biden llame a Sánchez” pero ¿Alguien se lo cree?”.