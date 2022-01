Cárdenas estalla ante la negativa de la alcaldesa socialista de Alcorcón a dimitir: «La democracia es una puñetera mierda»

Nuevo episodio de Javier Cárdenas con su podcast despertador ‘Levántate OK’, publicado en Periodista Digital y OkDiario, este 28 de enero de 2022.

En esta ocasión, el presentador del podcast despertador le lanzaba con furia contra aquellos periodistas que aún mantienen el discurso de que en España hay democracia porque se va a votar cada cuatro años, pese a que después los políticos se olvidan de los votantes y de las promesas hechas.

En concreto, el comunicador ponía los ejemplos de la socialista Natalia de Andrés y la podemita Ada Colau, alcaldesas de Alcorcón (Madrid) y Barcelona, que se niegan a dimitir a pesar de sus problemas con la Justicia.

Cárdenas ponía el grito en el cielo porque no entendía que esas políticas incumplieran su propio código ético de dejar el cargo cuando han sido señaladas por los tribunales:

El socialismo era esto, que gente que además está condenada, siguen trabajando. ¿Dimitir? No, hombre, no, eso es un nombre ruso. Es una vergüenza, es como lo de Ada Colau, la digna, la que su código ético marcaba que tendría que dimitir si era imputada. Pues ahora lo está y de dimitir, nada.

Al periodista aún le parecía peor que hubiera medios y periodistas capaces de defender que en este país haya democracia:

¿Eso es democracia? Vete a la mierda si me dices que eso es democracia. Se lo digo a algún periodista que me ha entrevistado y que me ha dicho que cómo puedo decir que en España no hay democracia. ¿Que cada cuatro años podemos votar y partir de ahí nada más? Que ellos, los políticos, hacen y deshacen lo que les da la gana y si eso te parece democracia es que tú eres gilipollas.

Te contentas con que se meen encima de ti, que te pisoteen y encima dices ¡oh, que gran democracia! Tú eres imbécil y se lo digo a ese pseudoperiodista. Tú eres gilipollas. Hacen un concurso y tú quedas el segundo porque eres gilipollas. Me cago en la democracia que implantaron cuatro sinvergüenzas. No hay mecanismos para que se cumplan las promesas porque no les interesa ni a unos ni a otros. Por eso no soy de ningún partido.