María Jamardo (El Debate) zarandea a Tezanos: «Usa el CIS para dorarle la píldora a su jefe, Pedro Sánchez»

Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, metió la pata al afirmar en su canal de telegram que tenía datos del sondeo del CIS sobre las elecciones de Castilla y León.

“La cocina vete a saber y ya sabes que el CIS es raro, pero son los que más recursos tienen. Mis sensaciones son buenas”, indicaba. A los pocos minutos de su difusión, el fundador de Unidas Podemos eliminaba el mensaje.

La Jefa de Tribunales del digital ‘El Debate’, María Jamardo, denunciaba en ‘La Segunda Dosis’, el programa que lanza Alfonso Rojo a diario a través del canal de Youtube de Periodista Digital, que José Félix Tezanos, director del CIS está utilizando este instrumento para favorecer o movilizar al electorado socialista a fin de “dorarle la píldora a su jefe, Pedro Sánchez”.

“Más allá de las contiendas judiciales que en esto no ha tenido recorrido, al menos de momento, sí que es cierto que choca que el que ya es exvicepresidente del Gobierno, que no es más que un expolítico, tenga acceso a esos datos antes, incluso, que se publiquen de manera oficial. También sorprende que un exvicepresidente, que debería conocer la sistemática y el funcionamiento de las cuestiones públicas, sea capaz de incurrir en un error de bulto como publicar un dato, que aún no era público, en un canal privado”.