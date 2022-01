Inesperada ‘rajada’ de Alberto sobre su padre Carlos Herrera: aclara su fichaje y revoluciona COPE 

Ha sido la sorpresa de esta temporada radiofónica: los viernes, a partir de las 10 de la mañana, Alberto Herrera (hijo del ‘líder’) conduce Herrera en COPE hasta el mediodía. De esta forma, el hijo de Carlos Herrera aterrizaba de lleno en el panorama radiofónico nacional.

Durante el verano, además, sustituyó al famoso periodista almeriense. Alberto es el primogénito de los dos hijos que ha tenido con Mariló Montero. Aunque en los últimos meses ya se había puesto a los mandos de la sección Yo te lo explico, papá, en la que conversaba con su padre de los temas candentes de la actualidad desde una perspectiva joven. Durante la temporada estival, junto a Bárbara Archilla, se hizo cargo de la segunda parte del espacio Herrera en COPE.

Pero, tal y como ha podido comprobar Periodista Digital, de manera sorprendente y con tono desenfadado, este viernes 28 de enero (que además Carlos Herrera estuvo ausente del programa) Alberto Herrera se despachaba con toda una confesión unos minutos antes de concluir Herrera en COPE, “bueno familia, yo no sé si sabéis que mañana es el cumpleaños de alguien muy especial, para este programa y para mí”, arrancaba Alberto para pasar a su llamativa declaración:

“Yo hoy quiero recordar mi primera aparición en la radio, que no fue una proposición de mi padre, no. Fue gracias a María José Navarro. Yo estoy ahora mismo sentado ante este micrófono por María José Navarro, que no se le olvide a nadie. Y como mañana es su cumpleaños he querido poner la canción que puse aquí ese primer día que estuve con María José en la radio…”.

Unas palabras que sorprendían a la audiencia y conmovían a todo el equipo de Herrera en COPE. Una ‘revolución’ en pleno directo.

Alberto Herrera ya se ha hecho un hueco en la radio española y como él mismo reconocía no hace mucho tiempo es algo que la agrada bastante, «mi pasión por la radio comienza en casa; supongo que haber crecido entre micrófonos y haber trasteado en estudios durante toda mi vida me ha empujado en cierta manera», explicaba en una entrevista con el diario El País sobre su salto a la escena radiofónica.